Cât de mult au crescut prețurile la apartamente în ultimele luni

Media națională a prețurilor solicitate pentru apartamente a atins aproximativ 2.019 euro pe metru pătrat util în septembrie 2026. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump centru urban, depășind 3.300 euro/mp, în timp ce Oradea și Timișoara se mențin sub pragul de 2.000 euro.
Datele din septembrie 2026 indică o creștere continuă a prețurilor cerute în anunțurile imobiliare în majoritatea marilor orașe din România. Diferențele dintre centrele economice principale și cele regionale s-au accentuat, cu Cluj-Napoca la polul superior al scumpirii.
Cluj-Napoca, București și Brașov: prețuri ridicate
Cluj-Napoca înregistrează un preț mediu solicitat de aproximativ 3.316 euro pe metru pătrat util. Pentru o suprafață standard de 55 de metri pătrați, valoarea orientativă a unei locuințe depășește 182.000 de euro.
În București, media se situează la circa 2.312 euro/mp. Un apartament cu două camere și 55 de metri pătrați costă, la nivelul mediei generale, aproximativ 127.000 de euro, deși diferențele dintre cartiere sunt semnificative, iar locuințele noi din nord pot fi mai scumpe.
Brașovul se apropie de capitală, cu o medie de aproximativ 2.309 euro/mp. Prețurile ridicate sunt susținute de cererea locală, turistică și investițională, menținând valorile stabile chiar și în cartierele aflate la distanță de centrul istoric.
Oradea și Timișoara: cele mai accesibile opțiuni
Dintre marile centre economice și universitare, Oradea și Timișoara oferă variante mai accesibile. Oradea are o medie de aproximativ 1.885 euro/mp, iar Timișoara se apropie de 1.984 euro.
În Timișoara, apartamentele vechi sunt în general mai ieftine decât cele noi. Media pentru segmentul vechi este de circa 1.940 euro/mp, în timp ce construcțiile noi depășesc 2.270 euro. Zone precum Steaua, Iosefin sau Blașcovici pot oferi prețuri sub media orașului.
Iași, Constanța, Sibiu și Craiova
Iașiul a atins o medie de aproximativ 2.000 euro/mp. Opțiuni mai accesibile există în cartierele Bucium, Dacia, Mircea cel Bătrân, CUG sau în anumite părți din Păcurari, pentru cumpărătorii care nu necesită locuirea în zona centrală.
Constanța are o medie apropiată de cea din Iași, influențată de proximitatea mării și de potențialul turistic. Sibiul a depășit pragul de 2.000 euro/mp, iar Craiova a trecut de 2.140 euro, nu mai fiind considerate piețe ieftine.
Orașe sub 1.000 euro/mp
Pentru bugete restrânse, orașe precum Brăila, Reșița sau Giurgiu pot oferi prețuri în apropierea pragului de 1.000 euro pe metru pătrat. Totuși, aceste valori trebuie comparate cu piața muncii locală, infrastructura și facilitatea revânzării.
Factori de luat în considerare la achiziție
Aceste valori reprezintă prețuri cerute în anunțuri, nu sume confirmate prin contracte. Un apartament accesibil depinde nu doar de prețul per metru pătrat, ci și de suprafața utilă, starea clădirii, accesul la transport și costurile de renovare.
Experții recomandă verificarea atentă a stării tehnice a locuințelor vechi, inclusiv a instalațiilor electrice și a rețelei de apă. Renovările pot adăuga zeci de mii de lei la bugetul inițial, iar o rezervă de cel puțin 15% este necesară pentru lucrări neprevăzute.
Negocierea poate viza nu doar prețul total, ci și includerea mobilierului, a parcării sau remedierea unor probleme înainte de predare. La locuințele noi, este esențial să se verifice dacă prețul afișat include TVA și dacă parcarea este obligatorie.
Accessibilitatea creditului depinde de capacitatea de rambursare. Un apartament de 100.000 de euro nu este considerat accesibil dacă rata consumă jumătate din venitul familiei, la care se adaugă avansul de 15%, actele, evaluarea și amenajarea.