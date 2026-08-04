Economie· 1 min citire

Românii spun că abia mai supraviețuiesc: „Pensia se duce în câteva zile”

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 4 aug. 2026, 09:53

Românii spun că duc o luptă de la o zi la alta din cauza veniturilor mici și a scumpirilor. Pentru mulți pensionari, banii se termină la doar câteva zile după încasarea pensiei. Facturile și datoriile consumă cea mai mare parte a veniturilor, iar traiul zilnic a devenit tot mai greu. Oamenii se plâng că au tot mai puțini bani și că abia mai reușesc să supraviețuiască, conform Realitatea PLUS.

Întrebați de ce o duc greu, oamenii vorbesc direct despre sărăcie. „De ce o duc greu? Fiindcă e sărăcie”, spune una dintre persoanele intervievate. Pentru pensionari, pensiile mici sunt insuficiente în fața prețurilor care cresc de la o zi la alta. „Greu, pentru pensionari este foarte greu, pentru că pensia este mică și sunt scumpiri zi de zi. Datorii, facturi, chestii... Se duce pensia în câteva zile”, mărturisește o altă persoană.

Alți români spun că lipsa banilor îi obligă să se limiteze la strictul necesar. „Nu mai au oamenii bani, nu mai sunt bani. Ne-au sărăcit, ne-au sărăcit de tot ăștia”, afirmă una dintre persoanele intervievate. „De-abia mai supraviețuim, foarte greu”, continuă aceasta. O altă persoană descrie situația în câteva cuvinte: „Greu, bani puțini, foarte puțini”.

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