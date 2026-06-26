Politica· 2 min citire

Ana Maria Păcuraru: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. România are zero reprezentanți pe listă

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat26 iun. 2026, 10:00
Actualizat26 iun. 2026, 10:03

O veste pe care clasa politică de la București ar prefera să o îngroape: Kaja Kallas a numit 33 de noi ambasadori europeni. Pe listă nu se află niciun român. Zero.

Și nu, nu este un complot. Adevărul este mai umilitor: pur și simplu nu mai contăm. Nimeni nu se mai obosește nici măcar să ne marginalizeze — suntem deja invizibili.

Ne-am jucat ani la rând de-a băiatul cuminte. Stăm în ultima bancă, nu ridicăm mâna, nu propunem nimic, nu deranjăm pe nimeni. Singura instrucțiune care pleacă de la București spre Bruxelles este una singură: dați-ne bani pentru coeziune și subvenții agricole. Cerșim. Și nici măcar banii pe care îi cerșim nu suntem în stare să-i cheltuim.

Vreți dovada că nu mai existăm pe hartă? Președintele Finlandei a enumerat statele vecine cu Ucraina care trebuie consultate înaintea negocierilor cu Rusia. Pe noi ne-a omis. Pe noi — țara cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, cu drone rusești căzute lângă Tulcea chiar azi-noapte. Uitați. Pur și simplu uitați.

Iar eu vă spun deschis ce văd: avem o diplomație fără coloană vertebrală. O clasă politică ce confundă reziliența cu rezistența și nu pricepe nici măcar abecedarul jocului european. Cum vrei să te audă cineva la masa marilor decizii, când nici măcar nu înțelegi despre ce se discută acolo?

Asta este România de astăzi, dragi telespectatori. Țara cu cea mai lungă graniță estică a NATO. Cu o miză uriașă în Republica Moldova. Cu toate argumentele pentru a fi o voce. Și, totuși, am ales tăcerea. Am ales irelevanța.

Lista noilor ambasadori europeni nu este decât vârful aisbergului. Dedesubt se află o diplomație care a renunțat să mai lupte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacuraru

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe