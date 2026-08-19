Politica· 2 min citire

Andras Baka şi-a preluat mandatul de preşedinte al Ungariei

Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Scris deStoica Marian
Publicat19 aug. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net

Guvernul lui Magyar și-a îndeplinit, odată cu alegerea lui Baka, parțial promisiunea din campanie de a înlătura înalții oficiali care aveau legături cu Viktor Orban.

Andras Baka, în vârstă de 73 de ani, a perluat miercuri mandatul de președinte al Ungariei.

Baka, fost preşedinte al Curţii Supreme a Ungariei şi fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), a fost ales preşedinte pe 11 august de către parlament, cu sprijinul majorităţii absolute a partidului conservator şi proeuropean Tisza, condus de Magyar.

Guvernul lui Magyar și-a îndeplinit, odată cu alegerea lui Baka, parțial promisiunea din campanie de a înlătura înalții oficiali care aveau legături cu Viktor Orban.

Magyar l-a felicitat miercuri pe Baka pentru preluarea mandatului de preşedinte, funcţie în mare parte ceremonială în Ungaria, dar care dispune de anumite puteri, cum ar fi returnarea proiectelor de lege în parlament sau solicitarea intervenţiei Curţii Constituţionale, ceea ce poate complica activitatea puterii executive, potrivit Agerpres.

„Îi urez preşedintelui mult succes în activitatea sa, sănătate bună şi cât mai multă umanitate!”, a postat Magyar pe Facebook.

Alegerea lui Baka a căpătat o semnificaţie simbolică specială, deoarece juristul a fost demis în 2011 din funcţia de preşedinţie a Curţii Supreme, funcţie pe care o deţinea din 2009, de către guvernul Orban, după ce a criticat deschis reformele care au limitat independenţa sistemului judiciar.

În 2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că destituirea sa a fost contrară legislaţiei UE şi a încălcat libertatea de exprimare.

Baka a fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg din 1991 până în 2008.

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