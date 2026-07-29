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Politica· 2 min citire
AUR a votat pentru ca profesorii să nu piardă prima de carieră didactică din cauza întârzierilor și incompetenței Guvernului Bolojan
AUR
Alianța pentru Unirea Românilor a votat proiectul de lege care prelungește termenul pentru acordarea primei de carieră didactică, astfel încât profesorii și personalul didactic auxiliar să nu piardă acest drept din cauza întârzierilor Guvernului. Deputatul AUR Cristina Dascălu acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR că a transformat educația într-o sursă de economii bugetare, cerând tot mai mult de la profesori și oferindu-le tot mai puțin respect.
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