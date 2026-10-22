Ce a discutat Nicușor Dan la ședința CSAT cu noii guvernanți. Securitatea la Marea Neagră, în prim-plan

Nicușor Dan a convocat CSAT cu noul Guvern. Incidentele de la Marea Neagră și protejarea infrastructurii maritime sunt principalele teme analizate.
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la care participă și membrii noului Guvern condus de Luca Niculescu. Reuniunea are loc la Palatul Cotroceni, în contextul incidentelor recente din Marea Neagră și al preocupărilor privind securitatea regională.
Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, principalul subiect de pe agenda CSAT îl reprezintă implicațiile de securitate generate de incidentele din zona Mării Negre. Membrii Consiliului urmează să analizeze și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de reacție a României, cu scopul de a proteja apele teritoriale și infrastructura critică maritimă.
Incidentele de la Marea Neagră, pe agenda CSAT
Reuniunea are loc după o serie de incidente care au implicat nave comerciale în zona Mării Negre, inclusiv în apropierea apelor teritoriale românești.
Pe 14 octombrie 2026, nava Yara J a luat foc în apropiere de Sulina, existând suspiciunea că ar fi fost lovită de o dronă. O zi mai târziu, nava Wine Trader a raportat explozii și un incendiu în zona economică exclusivă a României. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare.
În acest context, autoritățile române urmăresc identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea supravegherii maritime și consolidarea capacității de reacție în fața amenințărilor la adresa securității naționale.
Nicușor Dan a cerut sprijin suplimentar din partea NATO
Securitatea regiunii Mării Negre a fost discutată și în cadrul întâlnirilor recente dintre Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul bulgar Rumen Radev.
Președintele României a transmis că țara noastră are nevoie de capacități suplimentare pentru combaterea dronelor, de mijloace de supraveghere și recunoaștere, precum și de o prezență NATO adaptată provocărilor de securitate din regiune.
Totodată, Nicușor Dan a subliniat că România își va apăra spațiul aerian și apele teritoriale, în cooperare cu aliații săi.
Prima ședință CSAT cu noii miniștri ai Guvernului Niculescu
Reuniunea de la Cotroceni are loc după instalarea noului Executiv condus de Luca Niculescu și reprezintă prima ședință CSAT la care participă noii membri ai Guvernului.
Pe lângă situația de securitate din Marea Neagră, Consiliul urmează să analizeze și alte teme de actualitate din domeniul apărării și securității naționale, potrivit anunțului oficial.