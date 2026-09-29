Ce urmează pentru Călin Georgescu după arestarea preventivă? Avocatul ia în calcul schimbarea măsurii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 19:58

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen. Decizia este definitivă.

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