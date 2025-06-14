CINE SUNT TEHNOCRAȚII CARE AU ȘANSE SĂ AJUNGĂ ÎN FRUNTEA GUVERNULUI. PE CINE MIZEAZĂ CEL MAI MULT NICUȘOR DAN

Patru tehnocrați sunt în cărți pentru Palatul Victoria, iar toți au legătură cu FMI. Vorbim de Anca Dragu, Delia Velculescu, Ionuț Dumitru și Lucian Croitoru.

Negocierile pentru formarea noului guvern se derulează deja de aproape o lună, iar rezultatele sunt aproape de zero. Cele patru patride așa-zis europene se ceartă ca la ușa cortului pe cine ia cele mai bănoase ministere și pe măsuri de austeritate versus taxe și impozite noi. Motiv pentru care Nicușor Dan ar putea apela la un tehnocrat la Palatul Victoria.

ANCA DRAGU



- conduce Banca Națională a Republicii Moldova

- ministru al Finanțelor Publice în guvernul Cioloș

- șefa Senatului în perioada guvernării PNL - USR - UDMR



DELIA VELCULESCU



- lucrează de aproape 23 de ani la FMI

- în prezent, director adjunct, şef al misiunii FMI pentru Africa de Sud

- a fost şef al misiunii FMI în Grecia, în perioada marii crize economice

- e numită „Doamna de fier" sau „Drăculescu”



MĂSURILE DRACONICE PROPUSE DE VELCULESCU ÎN GRECIA:



- reducerea pensiilor și salariilor bugetarilor,

- privatizări agresive: porturi și companii energetice,

- liberalizarea pieței muncii și desființarea unor protecții sociale,

- creșterea taxelor - inclusiv TVA

- restructurarea datoriei publice, cerută de FMI, dar refuzată de CE.



IONUȚ DUMITRU

- economist, șef din 2005 la una dintre cele mai mari bănci din România

- are un doctorat la ASE, acolo unde și predă

- nu este agreat de PSD



LUCIAN CROITORU



- consilier pe probleme de politică monetară al guvernatorului BNR

- între 2003-2007 a fost consilier principal al directorului executiv pentru Armenia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Georgia, Israel, Olanda, Republica Macedonia, Moldova, România şi Ucraina

- este profesor asociat la ASE București



