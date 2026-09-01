Diana Buzoianu anunță reorganizarea ANAR. „Suntem într-un proces destul de avansat”

Autoritățile pregătesc un draft care urmează să stabilească noua structură și modul de funcționare al instituției.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că Ministerul lucrează la reorganizarea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), iar proiectul a ajuns într-o etapă avansată.
Proiectul de reorganizare, în lucru
Diana Buzoianu a declarat că ministerul lucrează împreună cu reprezentanții ANAR la proiectul de reorganizare. Potrivit ministrului, discuțiile au avansat, iar autoritățile au început să contureze forma documentului care va sta la baza modificărilor.
Reorganizarea urmărește eficientizarea activității instituției și o mai bună gestionare a responsabilităților din domeniul gospodăririi apelor.
Ce se schimbă la Apele Române
ANAR are în responsabilitate administrarea resurselor de apă și a infrastructurii aferente, inclusiv lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Noua organizare ar urma să clarifice atribuțiile structurilor din cadrul instituției și să reducă eventualele suprapuneri de competențe.
Ministerul Mediului analizează în această etapă propunerile venite din partea administrației și urmează să stabilească forma finală a proiectului.
Urmează forma finală
Ministrul Mediului a precizat că documentul aflat în lucru este încă un draft și că acesta trebuie discutat înainte de adoptarea unei forme definitive.
Procesul presupune consultări și modificări ale proiectului, astfel încât reorganizarea să poată fi aplicată fără blocarea activității instituției.
Miza reorganizării
Administrația Națională „Apele Române” gestionează una dintre cele mai importante infrastructuri publice din România, iar eficiența instituției are efecte directe asupra prevenirii și gestionării situațiilor provocate de fenomene hidrologice.
Reorganizarea vine în contextul în care autoritățile urmăresc o administrare mai eficientă a resurselor și o coordonare mai bună a structurilor responsabile de gestionarea apelor.