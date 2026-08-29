Dominic Fritz, acuzat de minciună de Anca Alexandrescu după atacul la Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, și îl acuză edilul Timișoarei că a mințit public când a susținut că postul TV i-a ignorat dreptul la replică. Jurnalista demontează acuzațiile liderului USR privind ancheta Recorder și denunță o strategie de manipulare prin care politicianul caută să se victimizeze și să atace presa.
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat un atac dur la adresa liderului USR, Dominic Fritz, criticând poziționarea publică a politicianului și acuzând formațiunea sa de o atitudine profund ipocrită și manipulatoare.
Dubla măsură a USR și ostilitatea față de presă
Realizatoarea TV susține că comportamentul reprezentanților USR infirmă definitiv promisiunile politice cu care s-au prezentat în fața alegătorilor, indicând existența unui conflict de interese.
„Avem un conflict de interese. Domnia sa nu mai poate acum să vină și să spună că este nevinovat, mai ales că reprezintă un partid care s-a vândut de ani de zile ca fiind partidul oneștilor, corecților, cei care nu au dosare, cei care respectă legile și cei care apără democrația. Iată că comportamentul lor este de ani de zile fix pe dos. Adică la ei se poate, la ceilalți nu.”
Anca Alexandrescu a afirmat că vizarea canalului de televiziune face parte dintr-un tipar de reacție mai vechi al formațiunii politice, amintind de schimburile de replici anterioare referitoare la activitatea și parcursul primarului Timișoarei.
„Domnul Dominic Fritz și-a găsit ținta acum, Realitatea PLUS, pentru că de foarte mulți ani de zile USR-ul este ostil Realității PLUS. Vă aduceți aminte că eu am invitat oameni de la USR, inclusiv pe domnul Dominic Fritz, care a fost față în față cu mine la emisiune și i-am pus atunci întrebări și despre diploma sa de studii și despre faptul că n-a avut cetățenie română când a ajuns primar la Timișoara și nu l-a deranjat nimenea de ani de zile. Am discutat și despre afirmațiile pe care domnia sa le-a făcut în mod repetat că el se vedea cu președintele Nicușor Dan într-o cameră secretă fără microfoane.”
Proiect extern pentru președinția României
Jurnalista a pus sub semnul întrebării accesul liderului politic la informațiile sensibile ale statului, susținând că parcursul său ar fi fost pregătit în afara țării.
„Mi se pare absolut ciudat ca un astfel de personaj să aibă acces la secretele statului român, mai ales că, așa cum eu am mai spus, consider că Dominic Fritz este un experiment sau poate un proiect pentru România și cred că Dominic Fritz, de fapt, a fost pregătit cu multe minuțiozități din afara țării pentru a deveni la un moment dat președintele României. Ceea ce s-a întâmplat acum cu dosarul lui Dominic Fritz, să știți că nu oprește parcursul lui Dominic Fritz. Mai sunt foarte multe lucruri de lămurit, nu numai în legătură cu Dominic Fritz, ci și cu alte personaje de la USR.”
Anchetele Recorder și manipularea prin presă
În privința materialelor de investigație apărute recent în spațiul public, inclusiv ancheta Recorder referitoare la SPP, realizatoarea consideră că acestea funcționează ca instrumente folosite pentru a schimba agenda publică.
„În legătură cu ancheta celor de la Recorder, cred că s-a dovedit până acum că așa-zisa presă independentă acționează la comandă și s-a dovedit și în reportajele lor extraordinare, cu ghilimelele de rigoare, au apărut nenumărate minciuni. Eu cred că există o legătură între gașca useristo-hastagistă sorosistă și aceste anchete care apar la momentul potrivit, cu ghilimelele de rigoare, atunci când este nevoie să fie executat cineva.”
În plus, Anca Alexandrescu a explicat mecanismul prin care aceste subiecte sunt lansate pentru a dezbina populația și a acoperi problemele reale ale țării.
„Este o operațiune la care asistăm de o săptămână, de a se deturna atenția de la lucrurile grave care se întâmplă în România, cu subiecte care eu nu spun că nu sunt reale, dar care sunt aruncate pe piață pentru a separa din nou românii de o parte și de alta a unei probleme. Astea sunt problemele României astăzi. Domnul Fritz, prin postarea pe care a făcut-o despre șeful sector 1, arată foarte clar că nu face altceva decât să fie parte din acest joc de manipulare a românilor, de separare a lor și pentru a putea acoperi alte lucruri grave care se întâmplă în România.”
În finalul intervenției sale, realizatoarea a avertizat că acțiunea politică va continua pe fondul nemulțumirii populației.
„O să vorbesc și mâine seară și mâine seară despre aceste lucruri. Este doar un episod dintr-o telenovelă care nu cred că a ajuns la final. Vom mai avea mult de furcă cu această gașcă globalistă, sorosistă, hashtagistă, care și-a pus în cap să vândă și să distrugă România definitiv. Au reușit în mare parte, dar iată că mobilizarea românilor îi oprește din acest avânt. Și sunt convinsă că vom putea să-i și dăm la o parte de la putere, noi românii, la asta mă refer.”
Acest rezumat reflectă îndeaproape acuzațiile Ancăi Alexandrescu la adresa lui Dominic Fritz și USR. Pentru o privire mai detaliată asupra situației juridice a edilului, puteți urmări știrea despre decizia ÎCCJ privind Dominic Fritz în conflict de interese.