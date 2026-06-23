Donald Trump amenință țările NATO care nu au susținut operațiunea SUA împotriva Iranului

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat din nou țările NATO că Statele Unite ar putea să nu le ajute dacă acestea ar cere sprijin. Declarația a fost făcută luni, în contextul nemulțumirilor sale legate de faptul că mai mulți aliați nu au susținut operațiunea militară americană împotriva Iranului.
Liderul american și-a justificat poziția prin faptul că Washingtonul a cheltuit sume mari pentru apărare și pentru sprijinirea aliaților. Mesajul său vine pe fondul unor tensiuni tot mai vizibile între Statele Unite și mai multe state membre ale NATO.
Trump critică aliații NATO pentru lipsa de sprijin
Donald Trump a făcut declarațiile în timpul unei discuții cu presa în Biroul Oval. Președintele american a sugerat că unele state NATO nu ar fi dispuse să ajute Statele Unite atunci când Washingtonul cere sprijin pentru anumite operațiuni. În acest context, Trump a lăsat să se înțeleagă că și SUA ar putea adopta aceeași atitudine față de aliați. Declarațiile sale au fost făcute pe un ton critic, în timp ce liderul american a vorbit despre banii cheltuiți de Statele Unite.
„Am cheltuit toţi aceşti bani. Şi apoi, când vrem să primim poate puţin ajutor pentru o chestiune măruntă (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu presa în Biroul Oval. „Este o prostie să spui asta, pentru că şi noi le putem spune acelaşi lucru, şi am putea s-o facem”, a adăugat el, potrivit News. Declarația arată nemulțumirea lui Donald Trump față de atitudinea unor aliați europeni. În același timp, mesajul ridică noi semne de întrebare privind relația dintre Washington și partenerii săi din NATO.
Trump va participa la summitul NATO din Turcia
În ciuda relațiilor tensionate, Donald Trump va participa la următorul summit NATO. Reuniunea celor 32 de state membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord va avea loc în Turcia, la începutul lunii iulie. Participarea liderului american vine într-un moment delicat pentru alianță, după declarațiile repetate prin care acesta a pus sub semnul întrebării sprijinul SUA pentru unii parteneri. Summitul ar putea deveni astfel un nou moment de presiune între Washington și capitalele europene, notează AFP.
Printre țările care l-au nemulțumit pe Donald Trump se numără Spania, Italia, Franța și Germania. Potrivit informațiilor prezentate, Spania a refuzat să aloce 5% din PIB pentru apărare și a blocat utilizarea spațiului aerian de către avioanele americane implicate în operațiuni în Iran. Italia ar fi limitat temporar accesul la o bază din Sicilia. Franța a permis folosirea unei baze doar cu condiția ca aceasta să nu fie implicată în atacuri.
Nemulțumirea lui Donald Trump se leagă atât de contribuțiile pentru apărare, cât și de modul în care unele state europene au ales să se raporteze la operațiunea americană împotriva Iranului. Liderul american a transmis că Statele Unite ar putea răspunde în același fel dacă aliații ar cere ajutor. Declarațiile sale pot alimenta noi tensiuni în interiorul NATO, mai ales înaintea summitului din Turcia.