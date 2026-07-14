Florin Popovici (deputat AUR): „Suveranitatea nu se declară, se finanțează. România este la o treaptă de categoria „junk”, iar costul neîncrederii îl plătesc românii din facturi”

Deputatul AUR Florin Popovici solicită Ministerului Finanțelor și ANRE audieri imediate și prezentarea publică a fișe de impact asupra serviciului datoriei publice în contextul riscului existent ca România să fie retrogradată de agențiile de rating în categoria „junk”. Acesta cere suspendarea listării companiilor de stat strategice și plafonarea creditelor de angajament, ca măsuri de protecție în fața deficitelor și datoriilor mari care vor scumpi facturile la energie ale românilor.
„Capacitatea de plată a României este evaluată de trei companii private, nealese de nimeni, care ne țin pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, la un pas de „junk”, cu perspectivă negativă la toate trei simultan.
Ca suveranist, refuz atât reacția comodă, cât și pe cea lașă. Să pretindem că agențiile nu contează, ori să tăiem din pensii și investiții ca să le facem pe plac. Puterea lor vine exclusiv din dependența construită de clasa politică: un stat care se împrumută cu peste 10% din PIB anual atârnă de judecata lor. Nu suntem victimele unei conspirații externe, ci prizonierii propriilor deficite.
Retrogradarea ar declanșa două mecanisme automate. Întâi, vânzarea forțată: fondurile obligate prin statut să dețină doar titluri din categoria recomandată ar vinde, scumpind întreaga datorie în valută, inclusiv cele 16,68 miliarde de euro angajate prin SAFE. Apoi, plafonul suveran: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz și Transgaz ar cădea automat sub ratingul statului, fiind penalizate nu pentru ce fac ele, ci pentru ce face statul care le deține.
De aici, drumul până în factura românului este scurt și automat. ANRE calculează tariful de rețea pornind de la costul capitalului, care încorporează prima de risc de țară: creșterea acestuia de la 7,5% la 9,5% urcă prețul energiei cu 13–15%, o taxă pe care nu o votează nimeni în Parlament.
De ce am ajuns aici? Din analiza realizată în Comisia pentru buget, finanțe și bănci asupra Bugetului pe 2026 rezultă circa 185,2 miliarde de lei ipotecați prin credite de angajament neacoperite cu credite bugetare, cu scadențe pe 2027–2029: nu suntem penalizați pentru ce cheltuim, ci pentru ce am promis fără să avem. Se adaugă împrumutul SAFE pe 45 de ani, cu un cost total de circa 30 de miliarde, contractat fără fișă de impact și fără avizul Consiliului Fiscal. Iar cazul Iernut, un grup de 430 MW blocat de peste zece ani, deși finanțarea era nerambursabilă și absorbția PNRR de circa 61% arată boala reală: un stat capturat nu construiește nimic nici măcar când capitalul este gratuit. Retrogradarea ar fi doar simptomul.
Aspectul cel mai grav acum urmează. Guvernul pregătește listarea companiilor de stat exact în anul în care o retrogradare le-ar prăbuși evaluarea. Aceasta nu este reformă, ci lichidare la preț de avarie: aceleași fonduri obligate să ne vândă obligațiunile ar cumpăra apoi, cu discount, acțiunile companiilor noastre strategice. Nu ne opunem listării ca principiu, ci listării fără instrumentele pe care Franța, Germania, Italia și Polonia le aplică deja, fără a fi acuzate de extremism: fond suveran românesc după model norvegian, Pilon III intern investit în companii autohtone, plafonarea capitalului extern în sectoarele critice și renegocierea jaloanelor PNRR care impun listări obligatorii. Aceasta este Europa națiunilor: nu ieșirea din Europa, ci intrarea în ea cu demnitatea unui stat care își apără poporul.
Solicit, în consecință, prezentarea de către Ministerul Finanțelor, în Comisia pentru buget, a fișei de impact asupra serviciului datoriei publice, defalcată pe ani și incluzând scenariul retrogradării cu impactul tarifar aferent; audierea Ministerului Finanțelor și a ANRE, pentru a se stabili public cât din factura fiecărui român este primă de risc de țară; plafonarea prin lege a raportului dintre creditele de angajament și creditele bugetare, la fiecare ordonator principal; și suspendarea listării activelor strategice până la ieșirea din perspectiva negativă și constituirea fondului suveran românesc.
Un stat retrogradat la „junk” revine, de regulă, abia în cinci-zece ani. Suveranitatea nu se măsoară în lozinci, ci în indicatori bugetari: fiecare punct de deficit nejustificat este suveranitate cedată, iar fiecare miliard împrumutat fără fișă de impact, o decizie mutată de la Parlament la un comitet de rating din străinătate.
Voi cere cifrele și documentele până când românii vor ști exact cât plătesc, cui și pentru greșelile cui”, a declarat deputatul AUR, Florin Popovici.
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