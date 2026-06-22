George Simion a acuzat „35 de ani de trădare” și a BOICOTAT ședința de învestitură a lui Veștea. Deputații AUR au părăsit sala în masă!

Publicat 22 iun. 2026, 22:21 Sursă Realitatea.Net

Momente de tensiune maximă în plenul reunit al Parlamentului, chiar înaintea votului crucial de învestitură pentru noul Guvern. Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac devastator de la tribuna centrală la adresa întregii clase politice care a condus țara în ultimele trei decenii. Într-o atmosferă extrem de încărcată, liderul opoziției a acuzat partidele tradiționale de subminarea democrației și a anunțat un boicot total, părăsind sala de ședințe alături de toți parlamentarii săi.

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