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Politica· 1 min citire
Ilie Bolojan a început răzbunarea: 16 parlamentari vor fi dați afară. A schimbat șefii a 12 filiale din PNL
Răzbunare Ilie Bolojan
Publicat24 iun. 2026, 12:26
Sursărealitatea.net
Tensiunile din PNL se adâncesc după schimbarea conducerii unor filiale și după conflictul apărut în jurul susținătorilor lui Adrian Veștea. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, mai mulți membri ai partidului pregătesc acțiuni în instanță împotriva deciziilor luate de conducerea formațiunii, pe care le consideră abuzive.
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