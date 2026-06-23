Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri, în 3 dosare DNA - SURSE

Publicat 23 iun. 2026, 10:09 Sursă realitatea.net

Ilie Bolojan ar putea fi chemat să dea explicații în fața procurorilor DNA, spun surse apropiate. În fața anchetatorilor ajung mai mulți grei din PNL. Cipian Ciucu, primarul capitalei este acuzat de luare de mită, iar mâine este așteptat să semneze controlul judiciar. Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cei care au coordonat campania electorala a acestuia, ar putea să ajungă și ei la audieri.

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