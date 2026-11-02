Ilie Bolojan îl avertizează pe Luca Niculescu: votul PNL pentru învestirea Guvernului nu înseamnă susținere politică
Ilie Bolojan - Luca Niculescu
Ilie Bolojan explică de ce PNL a votat Guvernul Niculescu și avertizează că liberalii vor sancționa eventualele derapaje bugetare și administrative.
Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, transmite un avertisment noului Guvern condus de Luca Niculescu. Liderul liberal susține că votul parlamentarilor PNL pentru învestirea Executivului a fost unul de necesitate, nu un gest de încredere sau de susținere politică. Bolojan spune că partidul său va sancționa eventualele abateri de la angajamentele asumate, în special în ceea ce privește administrarea țării și disciplina bugetară.
Declarațiile au fost făcute duminică seară, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Timișoara. Potrivit liderului PNL, sprijinul acordat la votul de învestitură nu înseamnă că liberalii renunță la rolul de partid de opoziție.
De ce a votat PNL învestirea Guvernului Niculescu
Ilie Bolojan a explicat că parlamentarii liberali au susținut instalarea noului Guvern pentru a evita blocaje care ar fi putut afecta funcționarea unor servicii publice esențiale.
Liderul PNL a amintit că, înainte de formarea noului Executiv, existau riscuri legate de finanțarea unor domenii importante, inclusiv sănătatea. Ulterior, o parte din fondurile alocate prin rectificarea bugetară a mers către acest sector.
Bolojan a subliniat că votul liberalilor nu trebuie interpretat drept o validare a politicilor sau a componenței noului Cabinet.
„Votul pe care PNL l-a dat a fost un vot nu de încredere, nu de susținere, ci un vot de necesitate”, a explicat acesta.
Președintele PNL a precizat că formațiunea va urmări modul în care Guvernul își respectă obiectivele și angajamentele asumate. În cazul unor derapaje privind administrarea țării sau echilibrul bugetar, liberalii vor folosi instrumentele politice pe care le au la dispoziție.
Bolojan cere respectarea țintelor bugetare
Un alt subiect abordat de liderul liberal a fost controlul cheltuielilor publice și menținerea deficitului bugetar pe o traiectorie predictibilă.
Bolojan a arătat că actualul Guvern continuă o parte dintre măsurile de limitare a cheltuielilor adoptate în perioada în care el s-a aflat la conducerea Executivului. Restricțiile au vizat atât cheltuielile curente ale administrațiilor locale, cât și investițiile.
În opinia sa, fiecare Guvern poate decide ce măsuri aplică pentru atingerea obiectivelor financiare, însă angajamentele asumate de România trebuie respectate.
Liderul PNL a avertizat că o gestionare necorespunzătoare a banilor publici poate afecta stabilitatea economică și capacitatea statului de a-și respecta obligațiile financiare.
Critici privind contractele de investiții din PNRR
Ilie Bolojan a criticat și diferența dintre valoarea contractelor de investiții semnate și fondurile disponibile pentru finanțarea acestora.
Ca exemplu, el a prezentat situația proiectelor de transporturi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit datelor invocate de liderul liberal, alocările bugetare pentru această componentă au fost de aproximativ 5,5 miliarde de lei, în timp ce valoarea contractelor semnate a depășit 19 miliarde de lei.
Bolojan consideră că asumarea unor angajamente financiare peste nivelul resurselor disponibile poate genera probleme în anii următori, când lucrările executate vor trebui achitate.
Acesta a susținut că eventualele presiuni asupra bugetului provin și din contracte încheiate în perioadele anterioare, iar responsabilitatea finanțării lor va reveni actualelor și viitoarelor guverne.
Bolojan reproșează PSD lipsa sprijinului pentru legea salarizării unitare
În intervenția sa, liderul PNL a abordat și problemele legate de obligațiile financiare rezultate din procesele intentate de magistrați.
Bolojan a afirmat că actualul Executiv trebuie să găsească soluții pentru plata sumelor solicitate în instanță, însă a susținut că situația ar fi putut fi diferită dacă PSD ar fi votat legea salarizării unitare.
Declarația reprezintă o nouă critică la adresa social-democraților și evidențiază tensiunile politice care pot continua chiar dacă PNL a votat învestirea Guvernului Niculescu.
Mesajul lui Ilie Bolojan este că sprijinul acordat pentru instalarea Executivului nu echivalează cu un acord necondiționat. Liberalii își păstrează poziția de opoziție și anunță că vor reacționa dacă Guvernul nu respectă angajamentele privind administrarea țării și echilibrul bugetar.
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