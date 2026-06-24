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Instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc, proiect AUR adoptat în unanimitate de Senat

Partidul AUR

Partidul AUR

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat24 iun. 2026, 19:06
SursăRealitatea.Net

În ședința de plen a Senatului de miercuri, 24 iunie, proiectul de lege inițiat de AUR pentru instituirea zilei de 8 septembrie ca Ziua Națională a Atletismului Românesc a fost adoptat în unanimitate de senatorii prezenți.

Inițiativa legislativă propusă de AUR reprezintă un gest de apreciere pentru a marca simbolistica zilei de 8 septembrie 1960 când, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Roma, atleta Iolanda Balaș-Șoter a câștigat prima medalie olimpică de aur din istoria atletismului românesc.

Deputatul AUR, Monica Iagăr, multiplă campioană în proba săriturii în înălțime, a transmis că votul exprimat astăzi în Senat, prima cameră sesizată, reprezintă o speranță că sportul reprezintă în continuare o prioritate pentru România.

„Îmi dă speranță că nu s-a pierdut valoarea națională a Sportului Românesc, îmi dă speranță ca putem fi prioritate națională în viitorul apropiat. (…) Un semnal clar că sportul merită respect, susținere și recunoaștere la nivel național”, a spus deputatul AUR.

Monica Iagăr a adăugat că recunoașterea valorii atletismului este o condiție necesară pentru ca sportul românesc să izbutească noi performanțe notabile.

„Sportul m-a definit, atletismul m-a crescut, fiind una dintre urmașele doamnei Iolanda Balaș. 8 septembrie coincide cu prima medalie olimpică pentru Atletismul Românesc. (…)

Atletismul este baza tuturor sporturilor. Este disciplina care formează caractere, dezvoltă sănătatea și inspiră generații întregi să își depășească limitele”, a mai declarat deputatul AUR, Monica Iagăr.

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