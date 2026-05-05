Liberalii au votat SĂ NU FACĂ alianță cu PSD. Bolojan a propus trecerea în opoziție – AUDIO / LIVE TEXT

PNL a intrat în cea mai tensionată ședință din ultima perioadă, la câteva ore după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-un scor negativ record. În forul intern, liberalii au decis să nu facă alianță cu PSD, potrivit Realitatea Plus. Propunerea a venit chiar de la premierul demis, Ilie Bolojan, care, potrivit surselor, își va asuma mandatul interimar.

În stilul caracteristic, Ilie Bolojan a intrat la ședința liberalilor fără să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști.

Potrivit unei înregistrări audio din ședință, Ilie Bolojan a solicitat supunerea la vot a propunerii ca PNL să nu formeze un nou guvern cu PSD, iar votul a fost favorabil.

De asemenea, s-a propus și o nouă rezoluție, prin care PNL să anunțe trecerea în opoziție și să aștepte ca PSD să-și asume formarea Guvernului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci PNL ar urma să încerce formarea unui Guvern minoritar.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, a prezentat și o serie de scenarii: „Cred că ar trebui să evaluăm care sunt soluțiile, inclusiv un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan sau de un alt lider al PNL, acum când vorbim despre ratingurile agențiilor și despre PNRR, astfel încât să putem gestiona această perioadă. Este normal să ne exprimăm opiniile, să rămânem uniți, în echipă, iar PNL trebuie să rămână în această formulă și să o dezvolte ulterior.”

De asemenea, premierul demis și-a anunțat colegii că ședința va fi înregistrată, pentru ca în presă să nu ajungă informații incorecte sau trunchiate.

Imediat după ce Parlamentul a pecetluit soarta Executivului condus de Ilie Bolojan, vocile din interiorul PNL au început să contureze strategii divergente pentru supraviețuirea politică. Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al partidului, a lansat un apel la pragmatism prin intermediul unei postări pe Facebook, susținând că liberalii au datoria de a rămâne la guvernare pentru a continua reformele deja demarate. În viziunea senatoarei, o eventuală retragere în opoziție în acest moment critic nu ar reprezenta un act de demnitate, ci mai degrabă un abandon al responsabilității, avertizând colegii de partid să nu confunde consecvența cu rigiditatea într-un punct de cotitură istoric pentru formațiunea lor.

Izolare la vârful PNL: Ilie Bolojan, abandonat

Ilie Bolojan pare să fi pierdut controlul asupra nucleului dur de conducere al PNL în cel mai critic moment al mandatului său. Surse din partid confirmă o ruptură majoră la nivelul prim-vicepreședinților: Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc s-au distanțat public sau prin poziții interne de strategia fostului premier, lăsându-l pe acesta fără susținerea majorității executive.

În prezent, singurul pilon de sprijin rămas în echipa de prim-vicepreședinți pentru Ilie Bolojan este Ciprian Ciucu . Această fragmentare (3 din 4 lideri cheie fiind acum în tabăra critică) sugerează o schimbare iminentă de putere în Modrogan, chiar înaintea ședinței decisive a conducerii liberale.

Costul politic al reformelor și teama de capitalizare adversă

Un argument central al pledoariei Nicoletei Pauliuc vizează efortul de imagine deja consumat de PNL pe parcursul ultimelor luni. Aceasta subliniază faptul că liberalii au decontat deja în sondaje impactul măsurilor dificile adoptate sub mandatul Bolojan. În acest context, senatoarea consideră că ar fi o eroare strategică majoră ca PNL să părăsească guvernarea tocmai acum, când rezultatele reformelor încep să se materializeze, lăsând astfel altor actori politici posibilitatea de a culege beneficiile unor decizii pentru care PNL a plătit deja prețul electoral.

Condițiile ferme pentru o nouă formulă de putere

Menținerea PNL într-o structură de guvernare pro-europeană nu este însă văzută ca un cec în alb, ci este condiționată de patru piloni de negociere extrem de clari. Prim-vicepreședintele PNL solicită o reconfirmare fără echivoc a parcursului euro-atlantic al României și continuarea neabătută a reformelor inițiate de Guvernul recent demis. Mai mult, aceasta cere un parteneriat asumat cu Președintele Nicușor Dan, care să nu mai fie negat în discursurile publice, și, cel mai important, o garanție scrisă din partea tuturor partenerilor de coaliție privind excluderea oricărei colaborări cu Alianța pentru Unirea Românilor.

Un partid scindat sub presiunea votului din Parlament

Reacția Nicoletei Pauliuc, care vine în completarea unui mesaj similar transmis anterior de Cătălin Predoiu, scoate la iveală fracturile adânci din interiorul PNL. În timp ce tabăra „anti-Bolojan” pare să își arate colții în perspectiva ședinței decisive programate pentru ora 17:00, partidul trebuie să gestioneze realitatea dură a cifrelor: Guvernul a căzut cu un zdrobitor scor de 281 de voturi „pentru”. În timp ce în sediul din Modrogan se simte presiunea unei schimbări de paradigmă, ochii întregii scene politice sunt ațintiți și spre Palatul Cotroceni, unde Președintele Nicușor Dan este așteptat să ofere primele indicații despre direcția în care va evolua criza guvernamentală.