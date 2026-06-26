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Politica· 2 min citire
Lider PSD: ”Domnule Bolojan, aţi mințit din nou! L-aţi minţit de două ori pe preşedintele României”
FOTO: Arhivă
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a acuzat vineri seara pe Ilie Bolojan, că a minţit din nou şi de fiecare dată când PSD şi-a respectat cuvântul, președintele PNL şi-a schimbat condiţiile.
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