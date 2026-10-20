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Mihai Pașca și-a dat demisia din funcția de prefect al județului Arad

Mihai Pașca, fostul prefect al Aradului

Mihai Pașca, fostul prefect al Aradului

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Scris deStoica Marian
Publicat20 oct. 2026, 11:22
Sursărealitatea.net

Mihai Pașca și-a înaintat demisia din funcția de prefect al județului Arad. Decizia vine după trecerea PNL în opoziție. Ce a anunțat oficialul.

Mihai Pașca și-a anunțat demisia din funcția de prefect al județului Arad, luni, 19 octombrie 2026. Decizia vine în contextul trecerii Partidului Național Liberal (PNL) în opoziție, după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai.

Demisia a fost înaintată prim-ministrului României, iar oficialul a explicat că gestul său este în concordanță atât cu poziția exprimată anterior, cât și cu deciziile luate la nivelul partidului din care face parte.

De ce a demisionat prefectul Mihai Pașca

În mesajul prin care și-a făcut publică decizia, Mihai Pașca a amintit că, după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai, anunțase că va continua să își exercite atribuțiile până când Guvernul va fi înlocuit de un Executiv cu puteri depline.

Ulterior, în contextul schimbării poziției politice a PNL, prefectul a decis să renunțe la funcție.

„Îmi anunț public demisia din funcția de prefect al județului Arad”, a transmis acesta, precizând că documentul a fost înaintat prim-ministrului în cursul zilei de luni.

Decizia se înscrie în contextul retragerii din funcții a unor reprezentanți susținuți de PNL, după trecerea formațiunii politice în opoziție.

Mihai Pașca își prezintă bilanțul activității

Marți, 20 octombrie 2026, Mihai Pașca urmează să susțină o conferință de presă în care va prezenta bilanțul activității sale la conducerea Instituției Prefectului – Județul Arad.

Evenimentul reprezintă ocazia de a trece în revistă principalele activități și rezultate din perioada în care a ocupat funcția de reprezentant al Guvernului în teritoriu.

Când a fost numit Mihai Pașca prefect al județului Arad

Mihai Pașca a fost numit prefect al județului Arad la 13 martie 2025, iar în ziua următoare a depus jurământul de învestire.

Înainte de această numire, el a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției.

Demisia sa deschide calea desemnării unui nou prefect pentru județul Arad. În privința succesorului, în presa locală a fost vehiculat numele lui Marius Sulincean, însă numirea oficială trebuie confirmată de autoritățile competente.

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