„Mișcarea suveranistă e tot mai puternică” VIDEO

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Călin Georgescu a lansat, marți, un mesaj tranșant, afirmând că mișcarea suveranistă se întărește pe zi ce trece. Liderul suveranist acuză, în schimb, trusturile de presă că manipulează „contra cost”. Acesta susține că poporul român este "foarte unit", iar atacurile din presă reprezintă doar „minciuni tarifate”.