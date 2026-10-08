Anca Alexandrescu, după discuțiile Niculescu-Grindeanu: Acest guvern are șanse foarte, foarte mici să treacă!

Publicat 8 oct. 2026, 13:56 Actualizat 8 oct. 2026, 13:57

Noua formulă de guvern propusă în jurul premierului desemnat Luca Niculescu riscă să se blocheze înainte de votul din Parlament, a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus. Realizatoarea emisiunii "Culisele statului paralel" a argumentat că negocierile dintre PSD și premierul desemnat nu au produs niciun progres real, iar scenariul retragerii mandatului înaintea votului nu poate fi exclus.

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