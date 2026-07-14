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Politica· 1 min citire
PSD nu dă încă undă verde noii legi a salarizării. Mesajul transmis de Florin Manole
Florin Manole
Publicat14 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS
Florin Manole vine cu o reacție în privința noii legi a salarizării, după discuțiile de la Palatul Cotroceni. Fostul ministru al Muncii a scos în evidență faptul că PSD trebuie să vadă o formă finală a acesteia ca să decidă dacă o votează sau nu. Sindicaliștii se întâlnesc cu reprezentanții partidului AUR miercuri, iar cu cei ai UDMR, vineri.
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