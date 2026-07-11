Război total pe Justiție: dosarul azilelor din Bihor reaprinde disputa dintre politicieni și sistemul judiciar

Publicat 11 iul. 2026, 12:37 Actualizat 11 iul. 2026, 12:39 Sursă Realitatea PLUS

Dosarul deschis de DIICOT în cazul azilelor lui Viorel Pașca a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. Oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților care au taxat abuzurile asupra bătrânilor ținuți în condiții inumane. Mai mult, lupta se duce pe mai multe fronturi. Asta pentru că, la rândul lor, mai mulți membri ai guvernului au pe numele lor dosare penale. Cu atacuri la adresa magistraților a ieșit și USR, partidul pe care Ilie Bolojan l-a protejat în nenumărate rânduri, așa cum au recunoscut și liberalii. Material exclusiv marca Realitatea PLUS despre culisele operațiunii de atac la sistemul judiciar.

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