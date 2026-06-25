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Politica· 2 min citire
Scandal în coaliție! Claudiu Manda îl atacă dur pe Bolojan: „Ați căutat un pretext ca să nu vă țineți de cuvânt”
Claudiu Manda
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un atac dur la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în timpul negocierilor politice și că nu și-a respectat angajamentele asumate.
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