Ștefan Geamănu (AUR): „Un nou eșec al Oanei Țoiu – românii din Franța abandonați de propriul minister de externe în fața incendiilor de vegetație!”

Senatorul AUR pentru Diaspora, Ștefan Geamănu, o acuză pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, de gestionarea defectuoasă a situației românilor afectați de incendiile de vegetație din Franța. Reacția vine după dezvăluirile apărute în mass-media, potrivit cărora mai mulți cetățeni români au reclamat că au fost lăsați fără sprijin, iar Ambasada României ar fi intervenit abia după apariția informațiilor în presă.

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