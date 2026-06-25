Politica· 1 min citire

Tupeul partidului cu 12%. USR vrea să-și numească premier

USR

USR

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 25 iun. 2026, 22:08

Tupeul partidului cu 12% vrea să vină cu propunere de premier. Mai mult, îl contrazic și pe pseudo-șeful lor, Ilie Bolojan, care nu a făcut astfel de declarații.

Președintele filialei județene Sibiu a USR, deputatul Adrian Echert, a declarat că formațiunea sa este pregătită să propună un candidat pentru funcția de prim-ministru. Condiția este ca acesta să fie agreat și de PNL și UDMR.

USR vrea să dea premierul

„A doua variantă este să venim cu un nume de premier noi cele 3 partide PNL, USR, UDMR, pentru un guvern minoritar. Noi USR ne vom lupta până la capăt pentru a avea și noi șansa de a merge în parlament cu un nume de premier și cu un guvern.”, a zis deputatul Adrian Echert.

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