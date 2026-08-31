Revenirea la școală schimbă programul de somn al copiilor: cum îi ajutăm să revină la rutina obișnuită

După vacanța de vară - o perioadă în care copiii s-au culcat mai târziu și au avut un program mai relaxat - se apropie revenirea la rutina de școală, iar specialiștii recomandă ajustarea treptată a orei de somn.
Un somn de calitate îi ajută pe copii să fie mai atenți și să se poată concentra la școală. Specialiștii le recomandă părinților să ajusteze treptat programul de somn înainte de începerea noului an școlar, pentru ca cei mici să se adapteze mai ușor rutinei zilnice, conform publicațiej abcNews.
„Nu spunem «dormiți bine» fără motiv”, a declarat pediatra Dr. Gabrina Dixon, de la Children's National Hospital. „Somnul îi ajută cu adevărat pe copii să învețe și să funcționeze pe parcursul întregii zile”, a mai spus expertul.
Câte ore de somn au nevoie copiii în funcție de vârstă?
Cantitatea de somn necesară diferă în funcție de vârsta copilului. Preșcolarii au nevoie de până la 13 ore de somn pe noapte, copiii cu vârste între 9 și 12 ani de 9 până la 12 ore, iar adolescenții de 8 până la 10 ore.
După o perioadă în care ora de culcare a fost decalatǎ, specialiștii recomandă revenirea treptată la programul de școală. Părinții pot începe cu una-două săptămâni înainte de prima zi de cursuri sau pot muta ora de culcare cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară.
De asemenea, este recomandat ca cei mici să evite mesele consistente înainte de culcare, precum și televizorul și alte ecrane cu aproximativ două ore înainte de somn. În schimb, activitățile relaxante, precum dușul sau cititul, pot ajuta organismul să se pregătească pentru odihnă.
Cum influențează emoțiile somnul copiilor înainte de școală?
Nu doar numărul de ore de somn contează, ci și calitatea somnului. Emoțiile și anxietatea asociate primei zile de școală îi pot împiedica pe aceștia să adoarmă, chiar dacă merg la culcare mai devreme.
Dr. Gabrina Dixon recomandă părinților să discute cu cei mici pentru a identifica motivele îngrijorării: o școală nouă, teama de a nu-și face prieteni sau alte situații care le provoacă anxietate. Familiarizarea din timp cu aceste situații poate reduce stresul. O vizită la școală sau întâlnirea cu viitorii colegi în cadrul unor evenimente precum Ziua porților deschise sunt câteva dintre variante.
Perioada de dinaintea începerii școlii poate fi aglomerată, iar schimbarea programului nu este întotdeauna ușor de făcut din timp. Specialiștii spun însă că cei mici se vor adapta treptat, iar părinții ar trebui să înceapă să refacă rutina de somn cât mai curând posibil.
„Întotdeauna spun: «Trageți adânc aer în piept, va fi bine»”, a spus Dixon. „Și pur și simplu începeți să respectați programul.”