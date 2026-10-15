20 de căsuțe pentru pisicile comunitare, amplasate în Arad

Publicat 15 oct. 2026, 10:40 Sursă realitatea.net

În Arad au fost amplasate 20 de căsuțe pentru pisicile comunitare. Află cum pot solicita asociațiile de proprietari un adăpost și cine se ocupă de întreținere.

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