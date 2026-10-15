20 de căsuțe pentru pisicile comunitare, amplasate în Arad

În Arad au fost amplasate 20 de căsuțe pentru pisicile comunitare. Află cum pot solicita asociațiile de proprietari un adăpost și cine se ocupă de întreținere.
Primăria Municipiului Arad a amplasat 20 de căsuțe destinate pisicilor comunitare, după ce inițiativa a atras interesul asociațiilor de proprietari. Alte patru adăposturi au fost montate recent, ca urmare a solicitărilor primite din partea locatarilor. Programul continuă, iar asociațiile interesate pot depune în continuare cereri.
Primăria Arad extinde programul pentru pisicile comunitare
Inițiativa prin care pisicile comunitare pot beneficia de adăposturi special amenajate începe să prindă contur în municipiul Arad. Până în prezent, au fost instalate 20 de căsuțe: primele 16 au fost amplasate anterior, iar alte patru au fost montate în urma solicitărilor venite din partea asociațiilor de proprietari.
Programul este derulat de Primăria Municipiului Arad, prin intermediul Recons, în baza unei hotărâri a Consiliului Local aprobate în ședința extraordinară din 10 august 2026.
Prin această măsură, administrația locală urmărește să ofere o soluție organizată pentru adăpostirea pisicilor care trăiesc în apropierea blocurilor și să încurajeze colaborarea dintre autorități și comunitățile de locatari.
Cum pot obține asociațiile de proprietari o căsuță pentru pisici
Asociațiile de proprietari care doresc amplasarea unui astfel de adăpost pot depune o solicitare la Primăria Municipiului Arad. Pentru aprobarea cererii este necesar acordul a jumătate plus unu din numărul total al proprietarilor din cadrul asociației.
Solicitările pot fi transmise prin e-mail, la adresa [email protected], sau depuse fizic la Serviciul Relații cu Publicul și Asociații de Proprietari, în Palatul Cenad, de pe Bulevardul Revoluției nr. 73, camera 5.
Căsuțele sunt furnizate și montate prin Recons, în amplasamentele stabilite în urma solicitărilor aprobate. Asociațiile interesate pot participa în continuare la program, în condițiile stabilite de administrația locală.
Cine se ocupă de întreținerea căsuțelor
Adăposturile rămân în proprietatea Municipiului Arad, însă responsabilitățile privind întreținerea sunt împărțite între beneficiari și operatorul care le furnizează.
Asociațiile de proprietari care primesc căsuțe trebuie să asigure curățarea și igienizarea acestora. Reparațiile și înlocuirea adăposturilor intră în responsabilitatea Recons.
Primăria încurajează asociațiile de proprietari să se implice în acest program, astfel încât inițiativa să poată ajunge și în alte zone ale orașului.
Un proiect bazat pe colaborarea dintre autorități și locatari
Amplasarea celor 20 de căsuțe reprezintă primul rezultat concret al colaborării dintre administrația locală și asociațiile de proprietari. Interesul manifestat până acum arată că există disponibilitate pentru identificarea unor soluții organizate privind prezența pisicilor comunitare în cartiere.
Municipalitatea își propune să continue programul, încurajând depunerea de noi solicitări și implicarea locatarilor în administrarea adăposturilor.