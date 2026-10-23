71 de intervenții ale pompierilor arădeni în 48 de ore, cu incendii de vegetație la Arad și Ghioroc

Pompierii militari din Arad au gestionat 71 de situații de urgență în perioada 21-22 octombrie 2026, majoritatea fiind solicitări către SMURD. Au fost stinse două incendii de vegetație uscată la Arad și Ghioroc.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad a raportat o activitate intensă în ultimele 48 de ore, cu un total de 71 de intervenții. Cele mai multe solicitări, 65 în numărul lor, au vizat acordarea asistenței medicale de urgență prin echipajele SMURD.
Pompierii au acționat și pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată, declanșate pe teritoriul municipiului Arad și al comunei Ghioroc. Flăcările au cuprins o suprafață totală de aproximativ 1,5 hectare, fără a genera victime.
În plus, salvatorii au desfășurat patru alte intervenții în sprijinul comunității. Acestea au inclus măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, deblocarea unor persoane și îndepărtarea elementelor de construcție care prezentau pericol de cădere pe domeniul public.
Sancțiuni pentru incendierea vegetației
Reprezentanții ISU Arad reamintesc că arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor și a vegetației ierboase este strict interzisă. Nerespectarea acestei dispoziții se sancționează cu amenzi de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice.
În cazul în care incendierea are loc în arii naturale protejate sau pe terenuri supuse refacerii ecologice, fapta poate constitui infracțiune, pedepsită cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă, dacă pune în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.
Autoritățile recomandă populației să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să consulte platforma națională fiipregatit.ro sau aplicația DSU pentru informații privind comportamentul corect în situații de urgență.