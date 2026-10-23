71 de intervenții ale pompierilor arădeni în 48 de ore, cu incendii de vegetație la Arad și Ghioroc

Publicat 23 oct. 2026, 14:12 Sursă Live Arad

Pompierii militari din Arad au gestionat 71 de situații de urgență în perioada 21-22 octombrie 2026, majoritatea fiind solicitări către SMURD. Au fost stinse două incendii de vegetație uscată la Arad și Ghioroc.

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