96 de misiuni pentru pompierii din Arad, în weekend. Cinci incendii în județ

Pompierii din Arad au desfășurat 96 de misiuni în weekendul 9–11 octombrie. Cinci incendii au izbucnit în Arad, Pilu, Sântana și Bata.
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad au desfășurat 96 de misiuni și intervenții în perioada 9–11 octombrie 2026.
Cele mai multe solicitări au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind în 89 de cazuri la nivelul județului Arad.
Pe lângă intervențiile medicale, salvatorii au acționat pentru stingerea a cinci incendii și au desfășurat alte două misiuni pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru deblocarea unor persoane.
Cinci incendii în Arad, Pilu, Sântana și Bata
Potrivit bilanțului transmis de ISU Arad, două dintre incendiile înregistrate în weekend au afectat vegetația uscată din municipiul Arad, pe o suprafață totală de aproximativ 60 de metri pătrați.
Alte două incendii au izbucnit la anexe gospodărești din localitățile Pilu și Sântana. Un al cincilea incendiu s-a produs la un utilaj agricol în localitatea Bata.
Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea flăcărilor, iar toate cele cinci incendii au fost lichidate fără să se înregistreze victime.
Recomandările pompierilor pentru prevenirea incendiilor
În contextul scăderii temperaturilor și al utilizării tot mai frecvente a instalațiilor de încălzire, pompierii arădeni le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să folosească în siguranță aparatele electrice.
Printre principalele recomandări se numără evitarea conectării simultane a mai multor aparate electrice de mare putere la aceeași priză și supravegherea permanentă a mijloacelor electrice de încălzire, inclusiv a celor prevăzute cu termostat.
De asemenea, aparatele electrice care prezintă defecțiuni trebuie deconectate imediat de la sursa de alimentare. Instalațiile electrice deteriorate sau realizate de persoane neautorizate nu trebuie utilizate, deoarece pot reprezenta un risc major de incendiu.
O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea sobelor, aparatelor electrice sau a altor echipamente de încălzire.
Unde pot găsi cetățenii informații despre situațiile de urgență
Pentru informații privind comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii pot consulta platforma națională „Fii pregătit” și aplicația mobilă DSU.
Aplicația poate fi descărcată gratuit din magazinele oficiale de aplicații pentru telefoanele mobile.