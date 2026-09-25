A rămas cu doar 80 de euro după o fraudă pornită de la o comandă Amazon. Cum au fost furați 168.000 de euro

Mesajul îi solicita plata a 38 de euro pentru reexpedierea coletului.
O simplă comandă online s-a transformat într-un coșmar pentru un pensionar de 68 de ani din Belgia. Bărbatul susține că a pierdut aproape toate economiile de-o viață după ce a primit un mesaj fals despre livrarea unei comenzi Amazon.
Victima, Pascal, din orașul belgian Virton, aștepta un colet comandat online când a primit un e-mail care părea transmis de compania de curierat Mondial Relay. Mesajul îi solicita plata a 38 de euro pentru reexpedierea coletului.
Cum a început frauda după comanda Amazon
Convins că mesajul este autentic, pensionarul și-a introdus datele cardului. Ulterior, a fost contactat telefonic de o persoană care s-a prezentat drept consilier al Keytrade Bank, banca online la care acesta își păstra economiile.
Presupusul angajat al băncii i-a spus că există o problemă de securitate cu conturile sale. De aici, escrocii au continuat operațiunea, iar în doar câteva zile au fost realizate 42 de transferuri.
168.000 de euro dispăruți din conturi
Pensionarul afirmă că avea 168.000 de euro, bani pe care îi strânsese de-a lungul timpului. După tranzacțiile efectuate de escroci, în cont i-ar fi rămas doar 80 de euro.
„Aveam 168.000 de euro, mi-au mai rămas 80 de euro”, a declarat bărbatul pentru RTL Info, potrivit informațiilor citate de Ziare.com.
Cazul este un exemplu de fraudă de tip phishing, metodă prin care infractorii imită comunicările unor companii sau instituții cunoscute pentru a determina victimele să furnizeze date bancare.
Cum funcționează frauda prin phishing
În astfel de scheme, victima primește un mesaj care pare legitim, de exemplu despre o comandă online, un colet sau o plată. Mesajul conține, de regulă, un link către o pagină falsă unde utilizatorului i se solicită datele cardului sau alte informații personale.
În cazul pensionarului belgian, frauda ar fi început cu un e-mail despre livrarea coletului, iar ulterior atacatorii ar fi continuat prin telefon, prezentându-se drept reprezentanți ai băncii.
Victima spune că nu și-a recuperat banii
La mai bine de o lună de la fraudă, Pascal susține că nu și-a recuperat banii. Bărbatul reclamă și faptul că banca nu ar fi intervenit, deși cele 42 de tranzacții realizate într-un interval scurt ar fi putut ridica semne de întrebare.
Franck Dumortier, cercetător la Cyber and Data Security Lab din cadrul Vrije Universiteit Brussel, a declarat pentru RTL Info că victima ar putea recupera banii dacă ancheta stabilește că operațiunile au fost frauduloase.
Cazul arată cât de important este ca utilizatorii să verifice cu atenție mesajele privind comenzile online și să nu introducă date bancare prin intermediul unor linkuri primite prin e-mail sau SMS, mai ales atunci când mesajul solicită efectuarea urgentă a unei plăți.