ANM a emis mai multe atenționări cod galben, valabile până marți, 2 decembrie, la ora 10, pentru ger intens și rafale de vânt în mai multe regiuni ale țării.
Pentru litoral, o atenționare separată indică rafale de vânt între 50 și 70 km/h, valabilă până luni, 1 decembrie, la ora 10. În celelalte regiuni sud-estice, intensificări ale vântului sunt așteptate în noaptea de duminică spre luni, cu rafale care vor atinge, în general, 40-45 km/h.
În Capitală, vremea va fi deosebit de rece până marți dimineață. Duminică, cerul va prezenta înnorări, urmate de o vreme variabilă, iar vântul va sufla cu viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad, iar cea minimă va coborî între -8 și -5 grade.
Luni, condițiile meteo se vor menține deosebit de reci, cu o temperatură maximă de -2...-1 grad și una minimă de -9...-6 grade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei care pot atinge 40-45 km/h.
Marți, temperaturile rămân scăzute: maxima va fi de -1...1 grad, iar minima între -10 și -7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.
Pentru municipiul București sunt în vigoare două atenționări cod galben: una pentru intensificări ale vântului, valabilă duminică, între orele 10 și 20, și alta pentru vreme deosebit de rece și nopți geroase, activată până marți, 2 decembrie, la ora 10.