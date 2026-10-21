Aproape 475 de tone de deșeuri, descoperite pe un teren din Arad. Poliția și Garda de Mediu fac cercetări

Aproape 475 de tone de deșeuri, inclusiv materiale periculoase, au fost descoperite pe un teren din Arad. Poliția și Garda de Mediu fac cercetări.
Cantități uriașe de deșeuri, descoperite în municipiul Arad
O cantitate de aproximativ 475 de tone de deșeuri a fost descoperită pe un teren de pe strada Dumbrava Roșie din municipiul Arad, în urma unor controale efectuate de polițiști și comisarii Gărzii Naționale de Mediu. Printre materialele identificate se află atât deșeuri nepericuloase, cât și substanțe și materiale care pot reprezenta un risc pentru mediu.
Verificările au avut loc marți, 20 octombrie 2026, în cadrul unei acțiuni naționale care vizează respectarea legislației privind gestionarea și depozitarea deșeurilor.
Deșeuri din plastic, componente auto și materiale periculoase
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, pe amplasamentul verificat au fost identificate aproximativ 475.000 de kilograme de deșeuri. Acestea includ mase plastice, ambalaje, componente auto, deșeuri metalice, materiale medicale, deșeuri voluminoase și vegetale, anvelope și ulei uzat.
De asemenea, au fost descoperiți 125 de litri de deșeuri periculoase.
Una dintre problemele constatate de echipele de control a fost modul în care erau păstrate materialele. Deșeurile erau depozitate neorganizat, amestecate și direct pe sol, fără separarea pe categorii. În plus, terenul nu era împrejmuit.
Astfel de practici pot favoriza contaminarea solului și pot genera riscuri pentru mediul înconjurător, în funcție de natura substanțelor depozitate și de condițiile în care acestea sunt păstrate.
Poliția investighează depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor
În urma descoperirilor, autoritățile au demarat cercetări pentru posibile infracțiuni privind gestionarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, abandonarea sau ascunderea acestora, precum și poluarea prin evacuarea în sol ori în atmosferă a unor deșeuri sau substanțe periculoase.
Polițiștii și reprezentanții Gărzii de Mediu continuă verificările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea măsurilor legale care se impun.
Cazul readuce în atenție problema depozitării necorespunzătoare a deșeurilor și necesitatea respectării regulilor de protecție a mediului.