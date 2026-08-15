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Cel puțin 38 de morți după cutremurul cu magnitudine 7,7 din Indonezia (bilanț actualizat)

Cutremur în Indonezia

Cutremur în Indonezia

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 13:54
Sursărealitatea.net

Cel puțin 38 de oameni au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care a lovit sâmbătă coasta insulei indoneziene Flores, în partea de est a arhipelagului, potrivit unui bilanț actualizat dat publicității de Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor (BNPB) din Indonezia, informează EFE.

Șeful BNPB, Suharyanto, a explicat într-o conferință de presă că 'au fost înregistrate 38 de decese, doi răniți grav, 11 răniți ușor și 2.000 de evacuări', fără a specifica unde au avut loc decesele.

Cutremurul s-a produs în jurul orei 6:00 dimineața, ora locală (vineri, ora 22:00 GMT), epicentrul fiind la aproximativ 62 de kilometri nord-vest de Ende, cel mai populat oraș din Flores, cu aproximativ 90.000 de locuitori, și la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Peste 50 de case de pe insulă au suferit pagube grave, iar în unele părți ale insulei Flores au fost raportate alunecări de teren, potrivit BNPB. Aeroportul din orașul turistic Komodo a fost, de asemenea, afectat, deși rămâne operațional, a declarat ministrul transporturilor, Dudy Purwagandhi.

Circa 2.000 de locuitori au fost evacuați din zonele de coastă după puternicul cutremur, care a declanșat o avertizare de tsunami, ulterior ridicată.

Se estimează că 2 milioane de oameni locuiesc pe insula Flores, unde Ende și Maumere sunt principalele orașe.

Indonezia este situată în așa-numitul 'Cerc de Foc al Pacificului', o zonă cu intensă activitate seismică și vulcanică din cauza convergenței mai multor plăci tectonice.

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