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Cubanez cu rezidență în Rusia arestat preventiv în lipsă în România pentru instigare la acte de diversiune

FOTO: DIICOT

FOTO: DIICOT

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat5 nov. 2026, 14:06
Sursănews

Un cetățean cubanez de 35 de ani, rezident în Federația Rusă, a fost arestat preventiv în lipsă pentru instigare la acte de diversiune. El ar fi plătit un columbian condamnat definitiv pentru spionaj asupra infrastructurii din România.

Judecătorul de drepturi și libertăți al Curții de Apel București a admis, pe 2 noiembrie 2026, propunerea DIICOT de arestare preventivă în lipsă pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia vizează un inculpat de 35 de ani, cetățean cubanez cu rezidență în Rusia, cercetat pentru instigare la acte de diversiune.

Potrivit procurorilor, bărbatul este Oemis Romagoza Durruthy, care ar fi plătit, în perioada iunie-iulie 2024, un cetățean columbian pentru a aduna informații și fotografii despre obiective importante din România. Columbianul a fost condamnat definitiv în septembrie 2025 pentru tentativă la acte de diversiune.

Instigarea a fost urmată de anumite acte de executare, având în vedere că cel din urmă a procedat la efectuarea recunoaşterii în teren a obiectivelor pe care intenţiona să le distrugă în modalităţile menţionate şi a realizat fotografii şi filmări ale acestora. Planul infracţional nu a fost finalizat datorită intervenţiei organelor de poliţie.

au precizat procurorii DIICOT într-un comunicat de presă DIICOT

Oemis Romagoza Durruthy face obiectul unor investigații și în Statele Unite ale Americii. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 15 septembrie 2026 declasificarea acuzațiilor împotriva a cinci persoane care lucrează pentru serviciile de informații ruse, implicate în atacuri și asasinate la nivel global.

Conform rechizitoriului publicat, rețeaua ar fi plătit indivizi pentru supravegheri premergătoare operațiunilor și pentru executarea de asasinate țintite. De asemenea, ar fi însărcinat complici să comită acte de terorism împotriva infrastructurii civile și militare din state europene aliate Ucrainei. Pe lista publicată figurează Oemis Romagoza Durruthy, descris ca „cetățean cubanez și membru influent al diasporei cubaneze din Rusia”.

Cubanezul este cercetat și de autoritățile judiciare din Letonia, Polonia și Cehia pentru coordonarea unor acte de sabotaj pe teritoriul acestor state. Activitățile judiciare în România au fost realizate de DIICOT Structura Centrală, cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

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