Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani. Maestrul a participat la Piatra Fest 2026

Florin Piersic a participat la Piatra Fest 2026, la vârsta de 90 de ani. Actorul a fost primit cu aplauze de public, iar imaginile cu apariția sa de la Piatra-Neamț au atras numeroase reacții.
Maestrul rămâne una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc. Deși a împlinit 90 de ani, actorul continuă să accepte invitații la evenimente publice și să se întâlnească cu admiratorii săi.
Recent, Florin Piersic a fost prezent la Piatra Fest 2026, desfășurat la Piatra-Neamț. Apariția sa a fost întâmpinată cu entuziasm de cei prezenți, care l-au primit cu aplauze și numeroase semne de apreciere. Pentru eveniment, Florin Piersic a ales o ținută clasică și elegantă. Actorul a purtat un costum negru, o cămașă albă, completată de o cravată roșie, iar în picioare a avut pantofi negri.
Marele actor a pășit încet, sprijinindu-se de un baston și de cei aflați în apropierea sa, însă acest lucru nu i-a diminuat prezența impunătoare. Imaginile publicate ulterior în mediul online au fost distribuite de numeroși admiratori.
„Piatra-Neamț a trăit un moment deosebit în cadrul Piatra Fest 2026, odată cu întâlnirea dintre îndrăgitul actor Florin Piersic și publicul care l-a întâmpinat cu aplauze, admirație și multă căldură. Cu farmecul și umorul care l-au consacrat, marele artist a oferit celor prezenți o întâlnire memorabilă, presărată cu povești, emoții și amintiri, într-o atmosferă de suflet. Vă invităm să urmăriți imagini de la acest moment special, în care una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc s-a aflat din nou în mijlocul publicului din Piatra-Neamț”, a scris Monitor TV pe Facebook.