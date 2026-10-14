Cum păstrezi căldura în apartament și plătești mai puțin la întreținere
Încălzire locuință
Află cum poți reduce factura la încălzire fără investiții mari: etanșarea ferestrelor, reglarea temperaturii și folosirea eficientă a caloriferelor.
Facturile la încălzire pot pune presiune pe bugetul familiei în sezonul rece, însă există câteva măsuri simple prin care consumul de energie poate fi redus fără renovări costisitoare. Etanșarea ferestrelor, reglarea corectă a temperaturii și folosirea eficientă a caloriferelor sunt câteva dintre soluțiile care pot contribui la păstrarea căldurii în locuință.
Economiile depind de starea apartamentului, de sistemul de încălzire și de obiceiurile celor care locuiesc acolo. De aceea, primul pas este identificarea zonelor prin care se pierde căldură și corectarea problemelor care pot fi rezolvate cu un buget redus.
Etanșarea ferestrelor și a ușilor poate reduce pierderile de căldură
Ferestrele și ușile care nu se închid etanș permit pătrunderea aerului rece și pierderea căldurii din interior. Chiar și în apartamentele cu geamuri termopan, garniturile uzate sau reglajele necorespunzătoare pot afecta confortul termic.
O soluție accesibilă este verificarea garniturilor și folosirea benzilor de etanșare potrivite pentru zonele în care se simt curenți de aer. În cazul unor probleme mai serioase, poate fi necesară reglarea ferestrelor de către un specialist.
Aceste intervenții sunt, de regulă, mai ieftine decât înlocuirea tâmplăriei și pot contribui la reducerea pierderilor de energie.
Temperatura din apartament influențează factura la încălzire
Un alt mod de a reduce consumul este reglarea temperaturii în funcție de programul zilnic. Încălzirea excesivă a locuinței poate duce la cheltuieli mai mari, fără să ofere neapărat un plus semnificativ de confort.
O temperatură de aproximativ 20–21 de grade Celsius poate fi potrivită pentru multe persoane în camerele folosite frecvent, în timp ce noaptea sau în perioadele în care apartamentul este gol se poate opta pentru o valoare mai redusă, dacă acest lucru este compatibil cu instalația și nevoile locatarilor.
Un termostat programabil poate automatiza aceste ajustări și poate preveni încălzirea inutilă a locuinței. În cazul sistemelor de încălzire centralizată, posibilitățile de reglare depind de instalația blocului și de echipamentele montate în apartament.
Caloriferele trebuie să fie libere și să funcționeze corect
Mobilierul amplasat în fața caloriferelor, perdelele foarte lungi sau obiectele care acoperă radiatoarele pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră.
Pentru o încălzire mai uniformă, este recomandat să lași spațiu liber în jurul caloriferelor și să verifici dacă acestea se încălzesc corespunzător.
Dacă radiatorul rămâne rece în partea superioară, se aud zgomote neobișnuite sau încălzirea este neuniformă, poate fi necesară verificarea instalației. Aerisirea caloriferelor trebuie făcută în condiții de siguranță și conform instrucțiunilor sistemului de încălzire.
În anumite locuințe, un panou reflectorizant montat corect în spatele radiatorului poate limita transferul de căldură către peretele exterior, însă eficiența sa depinde de construcția peretelui și de tipul instalației.
Draperiile groase pot ajuta la păstrarea căldurii
Ferestrele reprezintă una dintre zonele prin care se pot produce pierderi de căldură, mai ales atunci când izolația este deficitară. Draperiile groase pot adăuga un strat suplimentar de protecție în timpul nopții.
În zilele însorite, este util să lași lumina naturală să pătrundă în camere, pentru a beneficia de aportul solar. După apus, închiderea draperiilor poate contribui la limitarea pierderilor prin ferestre.
Este important ca materialele textile să nu acopere caloriferele și să fie păstrate la distanță de sursele de căldură, pentru a evita riscurile de incendiu.
Aerisește rapid, nu ține ferestrele deschise ore întregi
Aerisirea regulată este importantă pentru calitatea aerului și pentru controlul umidității din apartament. Totuși, menținerea ferestrelor rabatate pentru perioade lungi în zilele reci poate favoriza pierderea continuă a căldurii.
O variantă eficientă este aerisirea scurtă, cu fereastra deschisă larg pentru câteva minute, în funcție de condițiile exterioare și de locuință. Astfel, aerul se poate reîmprospăta fără răcirea prelungită a pereților și a mobilierului.
Controlul umidității este important și pentru prevenirea condensului și a mucegaiului, în special în apartamentele cu izolație slabă.
Izolarea țevilor și întreținerea centralei pot reduce consumul
În apartamentele cu centrală termică proprie, verificarea periodică a echipamentului contribuie la funcționarea în condiții bune. Reviziile și lucrările de întreținere trebuie realizate de personal autorizat, conform cerințelor aplicabile.
Dacă există conducte de încălzire expuse în spații reci, izolarea lor poate limita pierderile de căldură înainte ca agentul termic să ajungă la radiatoare.
În cazul instalațiilor comune ale blocului, eventualele intervenții trebuie discutate cu administratorul sau cu asociația de proprietari. Reglarea și echilibrarea instalației pot necesita verificări tehnice, mai ales atunci când unele apartamente se încălzesc mai greu decât altele.
Încălzește eficient camerele pe care le folosești
Nu toate încăperile au nevoie de aceeași temperatură. Reglarea încălzirii în funcție de utilizarea fiecărei camere poate ajuta la evitarea consumului inutil.
Dacă instalația permite, capetele termostatice montate pe calorifere oferă posibilitatea de a ajusta temperatura în fiecare încăpere. Camerele folosite mai rar pot fi menținute la o temperatură mai redusă, fără a permite însă răcirea excesivă a spațiului.
Este important să nu oprești complet încălzirea în încăperi cu risc de îngheț sau de apariție a condensului și mucegaiului. Reglajele trebuie adaptate condițiilor din apartament.
Cum poți reduce factura fără investiții mari
Înainte de a cumpăra echipamente noi, merită să începi cu măsurile care costă puțin sau nu presupun cheltuieli suplimentare:
verifică ferestrele și ușile pentru a identifica eventualii curenți de aer;
menține caloriferele libere și curate;
adaptează temperatura la programul zilnic;
aerisește scurt și eficient;
folosește draperiile în funcție de momentul zilei;
urmărește consumul și compară facturile de la o lună la alta;
solicită verificarea instalației dacă încălzirea este neuniformă.
Reducerea facturii nu depinde de o singură schimbare, ci de combinarea mai multor măsuri potrivite pentru locuință. În multe cazuri, corectarea pierderilor de căldură și utilizarea atentă a instalației reprezintă primul pas înaintea unor investiții mai mari în eficiență energetică.
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