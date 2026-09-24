Dronele NATO MQ-9 Reaper rămân în România până în 2027. Misiunea de Poliție Aeriană a fost prelungită

Dronele MQ-9 Reaper ale Forțelor Aeriene Regale ale Olandei vor rămâne în România până la 31 decembrie 2027, după prelungirea misiunii de Poliție Aeriană.
Aparatele operează de la Câmpia Turzii și contribuie la supravegherea și colectarea de informații pentru apărarea Flancului Estic al NATO. Decizia a fost anunțată joi de Ambasada Olandei în România.
Dronele rămân la Câmpia Turzii
Olanda va continua desfășurarea dronelor MQ-9 Reaper în România. Aparatele fără pilot sunt folosite pentru operațiuni de supraveghere aeriană și colectare de informații.
Potrivit autorităților olandeze, senzorii instalați la bordul dronelor contribuie la obținerea unei imagini complete asupra situației aeriene din regiune.
Misiunea a fost prelungită până în 2027
Noua perioadă de desfășurare se va încheia la 31 decembrie 2027. Dronele fac parte din capacitatea mai largă de Informații, Supraveghere și Recunoaștere (ISR) destinată Flancului Estic al NATO.
Prelungirea misiunii vine în contextul în care statele europene își consolidează contribuțiile militare la apărarea flancului estic al Alianței.
Ce pot face dronele MQ-9 Reaper
MQ-9 Reaper este o aeronavă fără pilot utilizată în principal pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere. Echipamentele de la bord pot furniza date despre activitatea aeriană și pot contribui la monitorizarea unor zone extinse.
În cazul misiunii desfășurate în România, aparatele sunt integrate în eforturile NATO de supraveghere a Flancului Estic. Prezența dronelor olandeze la Câmpia Turzii face parte din contribuțiile aliate pentru consolidarea supravegherii în regiune.
Misiunea se desfășoară în contextul în care NATO își adaptează capacitățile de informații, supraveghere și recunoaștere pe fondul schimbărilor din arhitectura de securitate europeană.