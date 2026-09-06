Elevii claselor a IX-a încep școala fără manuale. Cu ce soluție vine Ministrul Educației

Elevii care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 încep cursurile fără manuale. În acest an au intrat în vigoare noile planuri-cadru pentru liceu și programele școlare corespunzătoare, însă procedurile pentru achiziția manualelor nu sunt finalizate.
Ministrul educației și cercetării, Mihai Dimian, spune că versiunile digitale ar putea fi disponibile după jumătatea lunii septembrie, în timp ce manualele tipărite ar putea ajunge în școli în octombrie.
Mihai Dimian a explicat și traseul administrativ parcurs pentru achiziția noilor manuale. Potrivit ministrului, bugetul a fost aprobat la sfârșitul lunii martie, iar solicitările pentru demararea procedurilor au fost transmise către Agenția Națională pentru Achiziții Publice. „Bugetul s-a aprobat pe 27 martie, iar pe 28 au fost trimise solicitările către ANAP, pentru publicare. Cred că pe 10 aprilie au fost publicate de ANAP”, a declarat ministrul.
Bogdan Cristescu, directorul Centrului pentru Curriculum şi Evaluare, a declarat pentru TVR Info: „Cel târziu în vacanţa din primul modul manualele vor ajunge la elevi. Nu ţine doar de noi, nu ţine doar de edituri. Variantele digitale vor fi disponibile doar în momentul semnării acordurilor-cadru după anunţarea oficială a rezultatelor”.
Potrivit oficialului, profesorii pot începe activitatea prin evaluarea nivelului de pregătire al elevilor și prin consolidarea unor cunoștințe deja dobândite. În același timp, anumite conținuturi din manualele utilizate până acum pot fi folosite temporar, chiar dacă acestea nu sunt construite după noile programe. „Primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoştinţelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noţiuni care pot fi folosite, până la venirea celor noi”, a precizat Mihai Dimian.
Soluția nu este însă una identică pentru toate disciplinele, având în vedere că noile programe școlare aduc modificări conținuturilor și competențelor urmărite la liceu.