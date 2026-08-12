MAE - Atenționare de călătorie în Spania

Restricții și prealertă maximă pentru incendii forestiere în ziua eclipsei solare
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană că miercuri, ziua eclipsei solare, a fost instituit nivel maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul.
Potrivit MAE, decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei.
Măsurile luate pentru ziua de miercuri:
- interzicerea accesului persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis;
- interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere și în zonele limitrofe pe o rază de 500 m;
- închiderea parcurilor naturale precum: Tinenca de Benifassa, la Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d'Espada, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja și monumentul natural Cami dels Pelegrins de les Useres.
Miercuri este interzisă camparea în următoarele zone: El Molinillo (Titaguas), Jorgola (Domeno), Fuente Munoz (Benageber), Fuente de Don Guillen (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) și El Planas (Vistabella).
De asemenea, în zonele de agrement și în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere, sunt interzise activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate.
Totodată, se recomandă alegerea cu prioritate a zonelor urbane și, acolo unde există puncte oficiale de observare, utilizarea acestora pentru urmărirea eclipsei în condiții de siguranță.
Accesul la punctele de observare trebuie să se facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități.
Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.
În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de autoritățile spaniole.
MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.
Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.
De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.
AGERPRES