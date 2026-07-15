MAI explică de ce românii din străinătate nu pot obține încă buletinul electronic la ambasade

Românii care locuiesc în străinătate nu pot solicita deocamdată cartea electronică de identitate la ambasade și consulate, deși testele tehnice necesare au fost deja finalizate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) susține că și-a îndeplinit toate obligațiile care îi revin și precizează că operaționalizarea serviciului în rețeaua consulară depinde de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

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