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Mașini „furate” și regăsite la finalul zilei. Proprietarii uitaseră unde au parcat, la Piața Obor din Arad

Mașină poliție

Mașină poliție

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Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 19 oct. 2026, 14:10

O întâmplare neobișnuită a avut loc duminică, la Piața Obor din Arad, unde doi șoferi au alertat Poliția după ce nu și-au mai găsit mașinile. După ore întregi de verificări, vizionări ale imaginilor de supraveghere și căutări în trafic, s-a descoperit că autoturismele nu fuseseră furate, ci doar… uitate în parcare!

Surpriza a venit după-amiaza, când piața s-a golit, iar cele două mașini au rămas cuminți la locul lor, așteptându-și proprietarii. Una dintre ele ar fi valorat aproximativ 80.000 de euro, potrivit administratorului parcării.

Din păcate, povestea are și o notă mai puțin amuzantă: unul dintre șoferi, cel care a sunat la 112, a fost amendat cu 4.000 de lei pentru alertarea nejustificată a autorităților, a transmis IPJ Arad, pentru Agerpres.

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