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Mașini „furate” și regăsite la finalul zilei. Proprietarii uitaseră unde au parcat, la Piața Obor din Arad
Mașină poliție
O întâmplare neobișnuită a avut loc duminică, la Piața Obor din Arad, unde doi șoferi au alertat Poliția după ce nu și-au mai găsit mașinile. După ore întregi de verificări, vizionări ale imaginilor de supraveghere și căutări în trafic, s-a descoperit că autoturismele nu fuseseră furate, ci doar… uitate în parcare!
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