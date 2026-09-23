Noi percheziții într-un dosar de pornografie infantilă în care este vizat Cristian Pomohaci

Fostul preot Cristian Pomohaci este vizat într-un nou dosar de pornografie infantilă, în care sunt cercetate patru persoane.
Procurorii DIICOT Târgu Mureș au făcut miercuri, 23 septembrie, trei percheziții în București, Cluj-Napoca și Șaru Dornei, județul Suceava, într-o anchetă privind procurarea, deținerea, stocarea și distribuirea unor materiale video cu minori.
Trei percheziții în București, Cluj și Suceava
Anchetatorii au descins la trei adrese din București, Cluj-Napoca și localitatea Șaru Dornei. Operațiunea este coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate ar fi fost comise în perioada martie 2025 – martie 2026. Patru persoane sunt vizate în dosar, una dintre acestea aflându-se deja în arest preventiv într-o altă cauză.
Materialele ar fi fost distribuite online
Din cercetările efectuate până acum rezultă că persoanele vizate ar fi procurat, deținut, stocat și distribuit prin servicii de mesagerie online și pagini de socializare materiale video în care apar minori cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani.
Persoanele cercetate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Târgu Mureș. Acțiunea beneficiază de sprijinul structurilor de jandarmerie din București, Cluj și Suceava.
Pomohaci se află deja în arest preventiv
Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, persoana aflată deja în arest preventiv și menționată în comunicarea procurorilor este Cristian Pomohaci. DIICOT nu a făcut publice numele celor patru persoane cercetate.
Fostul preot se află în arest preventiv din luna iunie, într-o altă cauză penală. În acel dosar, el este cercetat pentru acuzații privind agresiuni sexuale asupra unui minor. Totodată, este vizat într-o cauză referitoare la trafic de droguri.
Ancheta în noul dosar continuă, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.