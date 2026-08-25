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Om de afaceri din Arad, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de aproape 19 milioane lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 25 aug. 2026, 15:20

Nu a plătit doi ani contribuțiile sociale pentru zeci de angajați

Un administrator de firmă din Arad și societatea sa sunt trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de 18,7 milioane lei, după ce nu au virat contribuțiile la sănătate și pensii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunțat că omul de afaceri S.I., administrator al unei societăți cu sediul în municipiul Arad, a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, timp de doi ani (25 august 2023 – 26 august 2025), impozite și contribuții în valoare de 18.708.900 lei.

Sumele reprezentau contribuții la sănătate și pensii pentru zeci de angajați, nevirate în termenul legal de 60 de zile. Atât persoana fizică, cât și firma vor fi judecate pentru evaziune fiscală. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări a ANAF și urmează să fie soluționat de Judecătoria Arad.

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