Patru bărbați, trimiși în judecată pentru că ar fi violat și bătut o fată de 19 ani

Patru bărbați, aflați în stare de arest preventiv, acuzați că au sechestrat, bătut și violat o tânără în vârstă de 19 ani, au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș, iar alte două persoane sunt acuzate de complicitate sau că au vrut să cumpere tăcerea victimei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de procurori, faptele au avut loc în noaptea de 1 iulie, într-o locuință din localitatea Pilu.
Pe fondul consumului de alcool și al refuzului tinerei de 19 ani de a întreține relații sexuale, cei patru bărbați ar fi bătut-o cu pumnii, picioarele și cu două curele din piele, obligând-o ulterior la acte sexuale repetate.
Agresiunile s-ar fi petrecut în prezența a doi copii minori, dar și a unui al cincilea bărbat. Acesta din urmă i-ar fi încurajat pe agresori, i-ar fi sprijinit și ar fi lovit-o la rândul său pe victimă. Tot el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru complicitate la viol și complicitate la coruperea sexuală a minorilor.
Ulterior violurilor, trei dintre agresori ar fi legat-o pe tânără de mâini și de picioare cu un cablu prins de un pat, ținând-o imobilizată timp de câteva ore și continuând să o bată.
În urma agresiunilor, fata a suferit multiple leziuni pe întreg corpul, care au necesitat două săptămâni de îngrijiri medicale.
În același dosar a fost trimisă în judecată, sub control judiciar, și mama unuia dintre suspecți. În luna august 2026, aceasta ar fi încercat să cumpere tăcerea victimei cu suma de 30.000 de lei.