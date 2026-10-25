Patru bărbați, trimiși în judecată pentru că ar fi violat și bătut o fată de 19 ani

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 07:18

Patru bărbați, aflați în stare de arest preventiv, acuzați că au sechestrat, bătut și violat o tânără în vârstă de 19 ani, au fost trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș, iar alte două persoane sunt acuzate de complicitate sau că au vrut să cumpere tăcerea victimei.

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