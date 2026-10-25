Scene șocante într-un sat din județul Ialomița. Copil de 13 ani urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg -VIDEO

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 07:06

Scene șocante într-un sat din județul Ialomița, unde un băiat de 13 ani a fost urmărit cu mașina și bătut de tatăl unui coleg de școală. Momentul în care bărbatul a intrat cu autoturismul pe teren și l-a lovit pe minor a fost surprins de o cameră video din zonă.

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