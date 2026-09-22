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Social· 1 min citire
Studiu: 7 din 10 români folosesc în prezent instrumente de inteligenţă artificială
Inteligență Artificială
Publicat22 sept. 2026, 14:01
Sursărealitatea.net
Dintre românii care folosesc AI, 83% apelează la aceste instrumente în timpul liber, iar 58 de procente le folosesc şi la serviciu.
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