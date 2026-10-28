Social· 1 min citire

Zeci de porci aduși ilegal din Ungaria au fost incinerați la Nădlac

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Arad ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat28 oct. 2026, 11:12
Actualizat28 oct. 2026, 11:13
SursăSpecial Arad

Două transporturi ilegale de porci, provenite din Ungaria, au fost depistate în Nădlac. Cele 34 de animale, care nu aveau documente sanitar-veterinare, vor fi incinerate pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane.

Două camioane încărcate cu porci au fost oprite în trafic de polițiștii din Nădlac. Vehiculele transportau un total de 34 de animale provenite din Ungaria, care nu aveau documentele sanitar-veterinare obligatorii și nu erau identificate.

Francisc Komuves, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, a declarat marți, 27 octombrie, pentru Agerpres că introducerea animalelor pe teritoriul României nu era autorizată. Deoarece starea de sănătate a porcilor nu putea fi verificată, autoritățile au considerat necesare măsuri de precauție împotriva riscului epidemiologic.

Animalele nu erau identificate și erau transportate fără documentele sanitar-veterinare prevăzute de lege. Totodată, introducerea acestora pe teritoriul României nu era autorizată.

a declarat Francisc Komuves, directorul executiv al DSVSA Arad, pentru Agerpres Francisc Komuves

În consecință, s-a dispus sacrificarea preventivă și incinerarea celor 34 de porci. Pe lângă aceste măsuri, autoritățile au ordonat confiscarea mijloacelor de transport și aplicarea unor amenzi transportatorilor.

Mircea Onea, primarul orașului Nădlac, a precizat că în zonă au mai fost înregistrate cazuri similare de transport ilegal de animale din Ungaria. El a subliniat că proximitatea față de trei puncte de trecere a frontierei contribuie la apariția acestor situații.

Costurile operațiunilor de ucidere și incinerare sunt estimate la aproximativ 40.000 de lei, sumă care va fi suportată integral de transportatori, potrivit primarului Nădlac.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe