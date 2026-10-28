Zeci de porci aduși ilegal din Ungaria au fost incinerați la Nădlac

Publicat 28 oct. 2026, 11:12 Actualizat 28 oct. 2026, 11:13 Sursă Special Arad

Două transporturi ilegale de porci, provenite din Ungaria, au fost depistate în Nădlac. Cele 34 de animale, care nu aveau documente sanitar-veterinare, vor fi incinerate pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane.

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