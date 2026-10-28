Zeci de porci aduși ilegal din Ungaria au fost incinerați la Nădlac

Două transporturi ilegale de porci, provenite din Ungaria, au fost depistate în Nădlac. Cele 34 de animale, care nu aveau documente sanitar-veterinare, vor fi incinerate pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane.
Două camioane încărcate cu porci au fost oprite în trafic de polițiștii din Nădlac. Vehiculele transportau un total de 34 de animale provenite din Ungaria, care nu aveau documentele sanitar-veterinare obligatorii și nu erau identificate.
Francisc Komuves, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, a declarat marți, 27 octombrie, pentru Agerpres că introducerea animalelor pe teritoriul României nu era autorizată. Deoarece starea de sănătate a porcilor nu putea fi verificată, autoritățile au considerat necesare măsuri de precauție împotriva riscului epidemiologic.
În consecință, s-a dispus sacrificarea preventivă și incinerarea celor 34 de porci. Pe lângă aceste măsuri, autoritățile au ordonat confiscarea mijloacelor de transport și aplicarea unor amenzi transportatorilor.
Mircea Onea, primarul orașului Nădlac, a precizat că în zonă au mai fost înregistrate cazuri similare de transport ilegal de animale din Ungaria. El a subliniat că proximitatea față de trei puncte de trecere a frontierei contribuie la apariția acestor situații.
Costurile operațiunilor de ucidere și incinerare sunt estimate la aproximativ 40.000 de lei, sumă care va fi suportată integral de transportatori, potrivit primarului Nădlac.