Arad: A intrat cu mașina într-o stație de tramvai din Arad. Avea o alcoolemie de 1,11 mg./l. alcool pur în aerul expirat
Un șofer băut a intrat cu mașina într-o stație de tramvai din municipiul Arad.
Conform purtătorului decuvânt al Poliției Arad, Claudia IUga, "la data de 15 aprilie, un arădean de 57 de ani, fiind sub influența alcoolului, a condus un autoturism pe strada Condurașilor din municipiu. La intersecția cu strada Griviței a acroșat balustrada metalică de protecție a stației de tramvai, în urma impactului rezultând exclusiv pagube materiale"."În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 1,11 mg./l. alcool pur în aerul expirat, fiind recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal", a mai declarat purtătorul decuvânt al Poliției Arad, Claudia IUga.Polițiștii continuă cercetările în acest caz.
